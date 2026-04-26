أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن امتنانها لمجموعة من الفنانين الذين ساندوها في فترة غيابها، مؤكة أن دعوات جمهورها كانت سببًا رئيسيًا في استعادتها قوتها وعودتها مرة أخرى.

وأضافت في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء السبت، موجهة الشكر إلى عدد من أصدقائها وزملائها الذين وصفتهم بأنهم "إخوات اللي أمي ما جابتهمش"، لما قدموه لها من دعم ومساندة خلال الفترة الماضية.

وخصت شيرين الفنان محمود الليثي بالشكر، مؤكدة أنه كان من أكثر الداعمين لها في أزمتها، قائلة: "محمود الليثي ده الجدعنة كلها فتح لي يته، وساعدني في تجهيز شقة وفرشها علشان أكون قريبة من عائلته وأشعر بالأمان وسطهم".

كما وجهت شيرين الشكر إلى الفنان أحمد سعد، واصفة إياه بأنه "صاحب عمري الحقيقي"، مشيرة إلى أنه كان حاضرًا في تفاصيل مهمة تخصها، ومن بينها متابعة بعض شئونها الشخصية خلال فترة غيابها.

وأشادت شيرين أيضًا بموقف الفنانة هيفاء وهبي، مؤكدة أنها كانت تسأل عنها وتتابع حالتها باستمرار.

وتحدثت شيرين عن الفنانة زينة، موضحة أنها كانت من أكثر المقربين إليها خلال الأزمة، قائلة: "زينة ما سابتنيش خالص.. وتحملت مسئوليات عملية وإنسانية كبيرة، وفي مقدمتها رعاية ابنتيها والاهتمام بتفاصيل البيت،" موضحة أن زينة تابعت شئون "العيال والبيت والكهربا والنور والمياه"، كما ساعدت في متابعة قطعة أرض تخصها.

ووجهت رسالة شكر لجمهورها ومحبيها، مؤكدة أن دعواتهم كانت سببًا أساسيًا في قدرتها على الوقوف من جديد، وقالت: "والله العظيم دعواتكم هي اللي وقفتني على رجلي تاني. ربنا ما يحرمنيش".

تصدر اسم النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب قوائم الأكثر رواجا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مع طرح أغنيتها الجديدة "الحضن شوك" في عودة منتظرة بعد غياب طويل، وجاء العمل بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والموزع توما، ليشكل أول إصدار فني لها خلال العام الجاري.