فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية تتألقان بنادي المنيا الرياضي احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، عددًا من الفعاليات الفنية بمحافظة المنيا، مساء السبت، واستمرت حتى اليوم الأحد، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى تحرير سيناء، برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وقدمت العروض الفنية بالمجان للرواد، ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، ونفذها فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق.

وشهد نادي المنيا الرياضي يومًا فنيًا احتفالًا بذكرى تحرير سيناء، بحضور الدكتورة رحاب سراج، عضو مجلس إدارة النادي، وإيمان كمال، مدير قصر ثقافة المنيا، حيث شمل عرضًا لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني، وياسر فؤاد، مدير الفرقة، قدموا من خلاله العديد من الرقصات التراثية المتنوعة، منها السحجة، وسامر التحطيب، ونخل عالي، والتنورة، التي لاقت إعجاب الجمهور.

كما تفاعل الحضور مع عرض فرقة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، حيث قدموا من خلاله العديد من الأغاني المتنوعة، شملت: كوكتيل وطني جماعي، و"لأنك عظيمة" أداء مصطفى عبد الفتاح، و"ياللي من البحيرة" كوكتيل جماعي، و"يا حبيبتي يا مصر" أداء أروى فوزي.

ويُحتفل بعيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، تخليدًا لذكرى استعادة أرض سيناء الغالية عام 1982، بعد مسيرة طويلة من الكفاح الوطني والتضحيات التي سطرها أبناء مصر دفاعًا عن تراب الوطن.