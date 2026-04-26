القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 37 سفينة منذ بداية الحصار على الموانئ الإيرانية

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بمواصلة تنفيذ الحصار بالكامل ضد السفن الداخلة أو الخارجة من الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس، مساء السبت، إنه تمت إعادة توجيه 37 سفينة منذ بداية الحصار.

وأضافت: «بالأمس، كانت M/V Sevan ضمن 19 سفينة من أسطول الظل التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بسبب أنشطة تتعلق بنقل مليارات الدولارات من الطاقة الإيرانية، ومنتجات النفط والغاز، بما في ذلك البروبان والبيوتان، إلى الأسواق الأجنبية».

وتابعت: «في وقت سابق اليوم، تم اعتراض Sevan في بحر العرب بواسطة مروحية من البحرية الأمريكية من المدمرة الموجهة بالصواريخ USS Pinckney (DDG 91)، وتتوافق السفينة التجارية حاليًا مع توجيهات القوات العسكرية الأمريكية للعودة إلى إيران تحت تصفح».

