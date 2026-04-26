أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إصدار تعليمات للجيش بشن هجمات واسعة وقوية ضد أهداف تابعة لـحزب الله في لبنان، ردًا على ما وصفه بـ«الانتهاكات المتكررة» لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي تصريح نتنياهو بعد أقل من 48 ساعة على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد اتفاق التهدئة في لبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

وشهدت مناطق الجليل الأعلى والغربي سلسلة من صافرات الإنذار، عقب رصد إطلاق قذائف صاروخية وطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي اللبنانية، حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية بعضها، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، تصفية ستة عناصر من حزب الله خلال عمليات ميدانية جرت اليوم في جنوب لبنان، فيما جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية توجيه إنذارات بالإخلاء لسكان عشرات القرى والبلدات اللبنانية، محذرًا من العودة إلى منازلهم في الوقت الراهن.

وكان بنيامين نتنياهو قد تجنب، في شريط مصور بثه أمس، استخدام مصطلح «وقف إطلاق النار»، مكتفيًا بالحديث عن «عملية لتحقيق سلام تاريخي مع لبنان»، ومشددًا على أن الجيش يحتفظ بـ«حرية عمل كاملة» لمواجهة ما وصفه بالتهديدات القائمة أو الناشئة، في ظل الضغوط السياسية والميدانية المتزايدة لإعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم.