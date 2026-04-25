وكالة مهر: من المتوقع أن يزور عراقجي باكستان مجددا بعد سلطنة عمان

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن يزور باكستان مرة أخرى بعد انتهاء زيارته لسلطنة عمان وقبل أن يتوجه إلى روسيا.

وكان عراقجي قد غادر العاصمة الباكستانية إسلام اباد في وقت سابق دون أي مؤشر على إحراز تقدم في محادثات السلام مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين.

في السياق، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، زيارة كانت مرتقبة لمبعوثَيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الى إسلام آباد.

جاء ذلك في إطار المساعي الدبلوماسية للتوصل الى تسوية مع إيران، مع تأكيده أن ذلك لا يعني حكما استئناف الحرب مع طهران.

في المقابل، أكد عراقجي أن طهران تنتظر لترى مدى جدية واشنطن بشأن الدبلوماسية كسبيل لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.