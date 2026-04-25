تجددت المظاهرات الحاشدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، في عدة مدن ومفترقات رئيسة في إسرائيل، للمطالبة برحيل الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

وشهدت ساحة "هبيما" في تل أبيب المركز الرئيس للاحتجاج، حيث تجمع آلاف المتظاهرين وسط تعزيزات شرطية مكثفة.

ورفع المشاركون شعارات تندد بسياسات الحكومة تجاه ملف المحتجزين، وتطالب بحماية استقلال القضاء في ظل المداولات الجارية في "العليا" الإسرائيلية حول التحقيق في إخفاقات "غلاف غزة"، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

وفي مدينة "بيتاح تكفا"، خرج المئات في مسيرة غاضبة عقب مقتل الشاب يمنو بنيامين زلكا (21 عاما)، الذي طعن حتى الموت في مكان عمله بمطعم بيتزا.

وصب المتظاهرون جام غضبهم على الشرطة، متهمين إياها بالإهمال والتقاعس في ضبط الجريمة المستفحلة، حيث استغرق اعتقال المشتبه بهم ثلاثة أيام رغم معرفة أسمائهم من قبل سكان المدينة فور وقوع الحادثة.

كما امتدت رقعة الاحتجاجات لتشمل مدينة حيفا، حيث تظاهر نحو ألف شخص في مركز "حوريب"، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية في القدس وبئر السبع و"موديعين".

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات أمام محطة الشرطة في "موديعين" احتجاجا على اعتداء عناصر الشرطة على مواطن وكسر "رمز ديني" كان يحمله، ورددوا هتافات تؤكد أن "الشرطة ملك للجمهور وليست ملكا للوزير بن غفير".

وعلى صعيد آخر، تظاهر عشرات الإسرائيليين صباح اليوم أمام منزل السفير الأمريكي في القدس، احتجاجا على استمرار الدعم الأمريكي لنتنياهو، معتبرين أن هذا الدعم يضر بالمصالح المشتركة ويعيق محاولات التغيير السياسي في ظل الأزمة الراهنة.