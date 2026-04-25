أقدمت الشرطة الإسرائيلية عند مفترق "كركور" جنوب شرق حيفا على مصادرة علم دولة المجر من أحد المتظاهرين، بذريعة تشابه ألوانه مع ألوان العلم الفلسطيني.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن المتظاهر حاول إقناع عناصر الشرطة بأن العلم الذي يحمله هو علم دولة المجر (الذي يتكون من الأحمر والأبيض والأخضر)، إلا أن ضابطا في الموقع أصر على المصادرة قائلا: "أنت تدرك الفرق، لكن الجمهور قد يراه استفزازا لاعتقادهم أنه علم فلسطيني"، بحسب وكالة معأ الفلسطينية.

ولا تقتصر مضايقات الشرطة في مفترق "كركور" على الأعلام، بل شهد الأسبوع الماضي اعتقال متظاهر وكسر لافتة كان يحملها تدعو إلى "حل الدولتين"، حيث زعم أحد الشرطة في المكان أن اللافتة تمثل "تحريضا"، وقام باحتجاز المتظاهر داخل مركبة الشرطة وهو مقيد اليدين لأكثر من ساعة.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن هذه الممارسات تأتي رغم وجود تعليمات قانونية واضحة تمنع الشرطة من التدخل في محتوى الشعارات أو مصادرة الأعلام واللافتات، إلا أن العناصر الميدانية باتت تفرض قوانينها الخاصة تماشيا مع سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة.

من جانبها، وجهت جمعية حقوق المواطن رسالة شديدة اللهجة إلى قيادة الشرطة، طالبت فيها بوقف هذه التجاوزات التي تنتهك حرية التعبير، مؤكدة أن الشرطة باتت تعمل لخدمة أجندات سياسية بدلا من الحفاظ على النظام والقانون، في ظل غياب أي رد رسمي أو توضيح من قبل المتحدث باسم الشرطة حول هذه الحوادث.