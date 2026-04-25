السعودية: 100 ألف ريال غرامة لإصدار تأشيرة زيارة لمن يؤدي الحج بلا تصريح

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة، بأنواعها كافة، لشخص قام أو حاول أداء مناسك الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين أُصدرت لهم تأشيرات الزيارة وقاموا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأهابت وزارة الداخلية، بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ)، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، كما دعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.

وكانت الوزارة، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة الذين يخالفون أنظمة الحج.

وفي سياق متصل، أعلنت الداخلية، عددا من الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج؛ إذ اشترطت اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الحالي على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية.

ويستثنى من منع الدخول من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونياً عبر منصة "أبشر أفراد" أو بوابة "مقيم"، بالتكامل التقني مع منصة "تصريح".