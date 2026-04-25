• بلغت نسبة المشاركة 40.62 بالمئة حتى الساعة 14.00 ت.غ

أُغلقت، مساء السبت، صناديق الاقتراع في جميع مراكز التصويت بالضفة الغربية المحتلة، عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (16.00 ت.غ)، بعد يوم انتخابي لاختيار ممثلي الهيئات المحلية.

وذكر مراسل الأناضول، أن عمليات فرز الأصوات في الانتخابات المحلية بدأت بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن كافة مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الموعد المحدد، مع السماح للناخبين الموجودين داخل اللجان الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم فقط.

وأضافت اللجنة أن نسبة الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (14.00 ت.غ) بلغت 40.62 بالمئة في الضفة الغربية، بما فيها بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت صناديق الاقتراع أغلقت عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15.00 ت.غ) في دير البلح بقطاع غزة، بحسب بيان سابق للجنة.

وصباح السبت، فتحت 491 مركز اقتراع تضم 1922 محطة انتخابية أبوابها في تمام السابعة بالتوقيت المحلي (4.00 ت.غ)، لاستقبال نحو مليون و30 ألف ناخب، لاختيار ممثليهم في 183 هيئة محلية، منها 90 مجلسا بلديا، بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة تضم 3773 مرشحا، إضافة إلى 93 مجلسا قرويا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحا.

وفي سابقة منذ 22 عاما، تُجرى عملية الاقتراع في مدينة دير البلح، حيث توجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم لكونها من أقل مدن قطاع غزة تضررا نسبيا، في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية.

وجرى التوصل لاتفاق وقف نار بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وتأتي هذه الانتخابات وسط استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني منذ عام 2007، ما يضفي عليها أهمية خاصة على مستوى إدارة الحكم المحلي، رغم غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية.