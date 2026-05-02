حجز السد مقعده في نصف نهائي كأس أمير قطر بعد فوزه المثير على الشمال بنتيجة 6-4، في مواجهة درامية شهدت 10 أهداف على ملعب أحمد بن علي.

وشارك أكرم توفيق في ٧٧ دقيقة من المباراة وصنع هدفا لفريقه وقدم مباراة جيدة.

وافتتح حسن الهيدوس التسجيل من ركلة جزاء، قبل أن يعزز كرتو دينهو التقدم سريعًا، ثم أضاف رافت موخيكا هدفين متتاليين، لينهي السد الشوط الأول متقدمًا 4-1 رغم تقليص تامر صيام الفارق.

وفي الشوط الثاني، واصل السد تفوقه وأضاف الهدف الخامس عبر موخيكا، قبل أن ينتفض الشمال بتسجيل ثلاثية عن طريق بغداد بونجاح وجيسون موريلو ومحمد عمر، ليشتعل اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وفي الوقت بدل الضائع، حسم السد المواجهة بهدف سادس قاتل في الدقيقة 90+8، ليؤكد تأهله بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.