أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلمنكية العامة في بلجيكا (VRT) عزمها بث برامج تحليلية خاصة قبيل مسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية، تتناول مشاركة إسرائيل في المسابقة، في ظل الانتقادات المرتبطة بالهجمات على قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة، السبت، أن برامج قصيرة تتراوح مدتها بين 10 و15 دقيقة ستُعرض قبل نصف النهائي والنهائي، بهدف تقديم سياق أوسع للمشاهدين حول الطابع "الاستثنائي" لدورة هذا العام من المسابقة.

وأوضح البيان أن هذه البرامج ستتناول أيضًا الجدل الدائر بشأن مشاركة إسرائيل، التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ونقلت الهيئة عن المتحدثة باسمها ياسمين فان دير بورخت قولها: "سنتناول المسابقة ضمن سياقها الصحيح، وسنوضح لماذا لا يُعد هذا العام عامًا عاديًا، كما سنناقش الأسئلة النقدية المطروحة على المستويين المحلي والدولي".

دعوات للمقاطعة

في المقابل، طُرح الموضوع في البرلمان الفلمنكي، حيث قدّم النائب المعارض محمد قاسمي مشروع قرار يدعو الحكومة إلى معارضة بث المسابقة، إلا أنه لم يحظَ بالدعم الكافي.

وأيّدت أحزاب المعارضة المبادرة، بينما أكدت أحزاب الائتلاف الحاكم رفضها لأي تدخل سياسي في السياسة التحريرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلمنكية العامة.

وكانت دعوات المقاطعة قد تصاعدت في عدد من الدول الأوروبية بعد موافقة اتحاد البث الأوروبي (EBU) في ديسمبر 2025 على مشاركة إسرائيل في المسابقة.

كما انسحبت هيئات بث في عدد من الدول، من بينها أيرلندا وهولندا وإسبانيا وسلوفينيا، من نسخة عام 2026.

وفي المقابل، أعلنت هيئة البث العامة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا (RTBF)، التي تتولى هذا العام اختيار ممثل البلاد، مشاركتها في المسابقة في 5 ديسمبر.

وكانت هيئة VRT قد أكدت لاحقًا أن استمرار مشاركتها في المسابقة سيعتمد على طريقة تعامل اتحاد البث الأوروبي مع هذه المخاوف في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أنها ستواصل بث الحدث باعتبارها عضوًا في الاتحاد.