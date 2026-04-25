السعودية: 35% مشاركة المرأة في سوق العمل لعام 2025 والمستهدف 40% بحلول 2030

كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 عن أرقام استثنائية تعكس النجاح الكبير في ملف "مشاركة المرأة في سوق العمل"، مؤكدا نجاح المملكة في تحويل التمكين إلى واقع ملموس؛ إذ بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لعام 2025 نحو 35%، بينما يستهدف الوصول إلى 40% بحلول عام 2030.

ووفقا للبيانات، سجلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 35% لعام 2025، لتصل إلى مستوى يقارب المستهدف السنوي البالغ 36.6%، فيما تطمح رؤية 2030 إلى الوصول بهذه النسبة إلى 40% بنهاية العقد الحالي.

وذكر التقرير، أن المؤشر استفاد من الإصلاحات المُمكِّنة للمرأة والنمو في الاقتصاد غير النفطي، تزامنا مع توسع القطاع الخاص في التوظيف وتوليد فرص العمل.

وأشار إلى أن من أبرز الإصلاحات التي مكنت المرأة: سياسات العمل التي شملت رفع القيود عن عملها في العديد من المجالات، وتعديل نظام إجازة الوضع للمرأة العاملة، إضافة إلى البرامج الوطنية لتمكين المرأة في سوق العمل، ومنها برامج التدريب الموازي، وخدمات رعاية الأطفال، وتسهيل التنقل، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة توظيف الكوادر النسائية.

وسيدعم أداء المؤشر مستقبلا جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق توجهاتها ومبادراتها الداعمة لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويُعد هذا المؤشر أحد الوعود الجوهرية التي تضمنتها وثيقة الرؤية، وكان قد سجل نسبة تجاوزت 30% بنهاية عام 2020، محققاً مستهدفه قبل الموعد المحدد بعشر سنوات.