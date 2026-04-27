أفاد مسؤولون في خدمة الإسعاف الباكستانية 1122 بإصابة شخصين جراء انقلاب شاحنة بالقرب من منطقة الـ 15 ميل في مدينة ديرا إسماعيل خان اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، كانت الشاحنة في طريقها من مولتان إلى بيشاور عندما انقلبت لأسباب غير معروفة، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

ووصلت فرق خدمة الإسعاف 1122 إلى موقع الحادث على الفور بعد تلقي البلاغ، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهما إلى مستشفى قريب.

وكانت الشرطة الباكستانية قد أحبطت هجوما إرهابيا على أحد مراكزها في مدينة "ديرة إسماعيل خان" في إقليم خيبر بختونخواه شمال غربى البلاد وأجبرت المهاجمين على الفرار عقب تراشق بالنيران .