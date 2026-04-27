تامر أمين: عودة مواعيد العمل الطبيعية للمحال خطوة مهمة تحمي المنشآت من الخسائر

علّق الإعلامي تامر أمين على قرار لجنة إدارة الأزمات التابعة للحكومة بشأن وقف العمل بقرار الغلق المبكر للمحال، وعودة المواعيد الطبيعية للعمل بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة مهمة للتخفيف عن المواطنين وحماية لأصحاب المنشآت من الخسائر، في ظل الهدنة التي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأشار "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، مساء الأحد، إلى أن القرار يتضمن استمرار عمل المحال داخل المولات حتى الساعة 12 منتصف الليل، بينما تمتد مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والمحال التجارية حتى الساعة 1 صباحًا، في إطار حالة من التيسير.

وأضاف أن قرار الغلق المبكر كان له تأثير على العمالة، خاصة العاملين بنظام الشيفت المسائي، حيث اضطرت بعض المنشآت إلى إلغاء فترات العمل الليلية، وهو ما ترتب عليه إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

وأكد أن أصحاب الأعمال قد يتمكنون من تحمل هذه الأعباء لفترة، لكن العمال كانوا الأكثر تضررًا، موجهًا الشكر للحكومة ولجنة إدارة الأزمات على تفهمها للأوضاع والتيسير.



وأقرّ مجلس الوزراء رسميًا إلغاء قرار غلق المحال التجارية في الساعة الـ 11 مساءً، مؤكدًا وقف العمل بالمواعيد الاستثنائية السابقة، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة قبل صدور القرار.