محمد علي خير: ترامب محظوظ بالنجاة من كل محاولات الاغتيال التي تعرض لها

علّق الإعلامي محمد خير على واقعة إطلاق النار حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إنها تطرح تساؤلات حول مستوى التأمين لأعلى قيادة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "خير" عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، أمس الأحد، إن "ترامب" محظوظ بنجاته من محاولة اغتيال جديدة، مشيرًا إلى أنه سبق أن تعرض لمحاولتين، مشيرًا إلى أن من أطلق الرصاصة شاب أمريكي تمكن من اختراق نطاق التأمين والوصول إلى ما وصفه بـ”الدائرة الحمراء” المحيطة بالرئيس الأمريكي.

وتساءل: "إيه مستوى التأمين اللي بتعمله القوى العظمى الأولى في العالم لما فرد يقتحم الدائرة الحمراء اللي هي دائرة الأمان الأولى لرئيس الدولة، دي منطقة مينفعش حد يدخلها ".

واستبعد وجود علاقة لإيران بالواقعة، نظرًا لما تأثرت به خلال حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم تحملها نتيجة هذا الفعل.

وأشار إلى أن طريقة التعامل مع الواقعة حيث أخرج الأمن الرئيس ونائبه جي دي فانس من مسارات مختلفة لتأمين استمرارية القيادة في حال وقوع أي طارئ.

ولفت إلى أن الواقعة وقع خلال فعالية رسمية، وردود الأفعال الغريزية المفترض تكون اللوذ بالفرار لكن كان هناك سلوكيات وصفها بـ”الغربية”، لبعض الحاضرين الذين استمروا في تصرفاتهم بشكل طبيعي رغم إطلاق النار.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع باهتمام شديد عملية إطلاق النار، في محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بإخراج الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض عقب سماع صوت طلقات نارية.