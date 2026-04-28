الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط

بعد تأرجح بين التراجع والارتفاع، أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين بتسجيل مستويات قياسية جديدة، مع تزايد الغموض بشأن تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ترتفع أسعار النفط العالمية.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% متجاوزا رقمه القياسي الذي سجله يوم الجمعة الماضي، مدعوما بالأرباح القوية التي أعلنتها الشركات الأمريكية الكبرى والآمال في إمكانية تجنب الولايات المتحدة وإيران لأسوأ سيناريو يهدد الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب بينهما. في المقابل تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 62 نقطة أي بنسبة 1ر0%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0% ليسجل رقما قياسيا جديدا أيضا.

وشهدت سوق النفط تحركات أقوى من سوق الأسهم، حيث ارتفعت أسعار الخام بأكثر من 5ر2% مع استمرار إغلاق مضيق هرمز والذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيران لحرمانها من تصدير إنتاجها من النفط.

في الوقت نفسه، عرضت إيران إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، مع تأجيل مناقشة الملف النووي الإيراني إلى وقت لاحق. لكن من غير المحتمل أن يقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العرض، الذي نقله الوسطاء الباكستانيون إلى الجانب الأمريكي.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة بنسبة 8ر2% إلى 23ر108 دولارا للبرميل تسليم يونيو/حزيران، في حين ارتفع سعر تسليم يوليو/تموز الأكثر تداولا بنسبة 6ر2% أيضا إلى 69ر101 دولارا للبرميل.

يذكر أن سعر خام برنت كان يدور حول 70 دولارا للبرميل قبل نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يوم 28 فبراير/شباط، ثم ارتفع لفترة قصيرة للغاية في بداية الحرب إلى أكثر من 119 دولارا، ثم تراجع بعد ذلك ليواصل تأرجحه وفقا لتطورات الموقف الجيوسياسي في الخليج.

في الوقت نفسه أعلنت أغلب الشركات الأمريكية الكبرى في مجالات عديدة تحقيق أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات مما ساعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على الارتفاع بحوالي 13% منذ انخفاضه في أواخر مارس/آذار الماضي.

ومن المقرر صدور نتائج أعمال مجموعة أخرى من الشركات الكبرى خلال الأسبوع الحالي حيث ستعلن ألفابيت وأمازون وميتا بلاتفورمس ومايكروسوفت نتائجها يوم الأربعاء وتعلن آبل نتائجها يوم الخميس

وانضمت شركة الاتصالات الأمريكية إلى قائمة الشركات صاحبة النتائج ربع السنوية القوية حيث أعلنت ارتفاع صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1ر5 مليار دولار بزيادة نسبتها 3ر3% سنويا، في حين بلغت أرباح السهم الواحد 20ر1 دولارا بنمو نسبته 3ر4%. وزادت أرباح الشركة المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب ومعدل الإهلاك بنسبة 7ر6% إلى 4ر13 مليار دولار، في حين بلغت هذه الأرباح للسهم الواحد 28ر1 دولار بزيادة نسبتها 6ر7% عن الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات تشغيل فيريزون خلال الربع الأول 4ر34 مليار دولار بزيادة نسبتها 9ر2% سنويا.

وفي سوق السندات ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية حيث وصل العائد على السندات العشرية اليوم إلى 33ر4% مقابل 31ر4% يوم الجمعة.