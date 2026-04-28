كشف المحامي بالنقض، عصام عجاج، عن تفاصيل رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإنشاء «المجلس القومي للرجل».

وقال خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر»: «رفعنا دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل، لأن كل دساتير مصر تنص جميعها، على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات، والتمييز والحض على الكراهية جريمة».

واعتبر أن «إنشاء مجلس قومي للمرأة دون إنشاء مجلس قومي للرجل، يُعتبر تمييزا، وبالتالي يُعتبر جريمة».

وأشار إلى أن جميع القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية منذ عام 2000 مع إنشاء المجلس القومي للمرأة صدرت لصالح المرأة فقط، معتبرا أن الرجل أصبح «الحيطة الضعيفة في هذا البلد لا أحد ينوب عنه وليس له أهل»، على حد تعبيره.

واستشهد برفع سن الحضانة ثلاث مرات منذ عام 2001 ليصل إلى من 9 إلى 10 و12 ثم 15 عاما «دون سند قانوني أو شرعي» وفق قوله، معتبرا أن «كل ذلك حدث إرضاء وترضية لنساء مصر»، بينما ترتيب الأب في قائمة الحاضنين هو رقم 16.

وانتقد انتقال الحضانة لأطراف بعيدة بعد وفاة الأم قبل أن تصل للأب، قائلا: «الرجل اليوم توفيت زوجته والحضانة تلف على جمهورية مصر العربية، ليست الخالات والعمات فقط، لا، سائق الباص والبواب والبقال الذي بجوار البيت، وفي الختام يأتي الأب».

وتابع قائلا: «الخلع الذي يتم بغير إرادة الزوج، والذي فُصل سنة 2000، ما زال موجودا، وبالتالي الخلع الذي يتم على درجة واحدة يخالف للدستور، والأمر الثاني يتم في المحاكم بغير إرادة الزوج، والمفتي نصر فريد واصل سبب استقالته أو سبب إقالته بالمعنى الأصح سنة 2000 إنه لم يوافق، وقال إن الخلع يجب أن يكون بإرادة الزوج، هو الذي يوقع الخلع وليس القاضي، وأخيرا الحبس بسبب النفقة، أصبح الرجل يُحبس على الفاضي والمليان» وفق قوله.

ورفض «رباعية العقوبة» ضد الرجل في ملف النفقة، والتي تشمل الحبس بقانون الأسرة وقانون العقوبات، والمنع من الخدمات الحكومية، والمنع من السفر.

وشدد أن دعوته ليست لمصلحة شخصية بل «رعاية وحب في رجال مصر المطحونين المهضوم حقهم في مصر» مشيرا إلى أن المطالبات بالمساواة وصلت إلى حد أنه لم يعد ينقصها سوى «أن الرجل يحمل ويولد، والمرأة حصلت على كل شيء».

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته كبير العائلة المصرية، التدخل لإعادة سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات، مشيرا إلى أن هناك 14 مليون امرأة فوق سن 34 عاما، و6 ملايين مطلقة، و4 ملايين أرملة، و25 مليون امرأة بلا زواج بسبب عزوف رجال مصر عن الزواج.