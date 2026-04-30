تقرير: استهلاك المخدرات في أستراليا يسجل مستويات قياسية مدفوعا بزيادة الطلب وانتشار الجريمة المنظمة

أظهرت عينات من مياه الصرف الصحي في مختلف أنحاء أستراليا مستويات قياسية من استهلاك الميثامفيتامين والكوكايين خلال العام الماضي، وفق تقرير صدر اليوم الخميس.

وكشف التقرير، الذي تعده سنويا المفوضية الأسترالية للاستخبارات الجنائية، أن نحو 8ر26 طنا من الميثامفيتامين، إلى جانب الكوكايين والهيروين ، جرى استهلاكها بين أغسطس 2024 وأغسطس 2025، بزيادة بلغت 21% مقارنة بالعام السابق.

وبلغت القيمة السوقية التقديرية لهذه المخدرات الأربع مستوى قياسيا عند 3ر14 مليار دولار أسترالي (نحو 2ر10 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 5ر11 مليار دولار خلال الفترة السابقة الممتدة 12 شهرا.

وقالت المفوضية في بيان إن التقرير "يكشف أدلة قوية على ترسخ الطلب على المخدرات، واتساع نطاق الجماعات الإجرامية المنظمة، ووجود مؤشرات واضحة على مواد جديدة تشكل مشهد المخدرات غير المشروعة في البلاد".

وكما في السنوات السابقة، كان استخدام الميثامفيتامين والقنب وعقار الأوكسيكودون، وهو مسكن أفيوني، أكثر انتشارا في المناطق الإقليمية، بينما كان استهلاك الكوكايين والهيروين والكيتامين أعلى في المدن الأسترالية.