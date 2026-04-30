محكمة نيوزيلندية ترفض طعن منفذ هجوم مسجدي كرايستشيرش

خسر المتطرف العنصري الأبيض الذي قتل 51 مسلما في هجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا محاولة للتراجع عن اعترافه بالذنب، وذلك بموجب حكم صادر عن محكمة الاستئناف اليوم الخميس.

ورفضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة ادعاء برينتون تارانت بأن ظروف السجن القاسية دفعته قسرا للاعتراف بالتهم الموجهة إليه، والتي تشمل الإرهاب والقتل والشروع في القتل.

وكان الأسترالي / 35 عاما / قتل 51 مصليا وأصاب العشرات في مارس 2019، عندما توجه إلى مسجدين في كرايستشيرش وفتح النار بأسلحة نصف آلية أثناء صلاة الجمعة.

وجلب اعترافه بالذنب في مارس 2020 ارتياحا لعائلات الضحايا والناجين، الذين كانوا يخشون محاكمة طويلة وإمكانية استغلاله لها لنشر أفكاره المتطرفة. كما أن فشل طعنه، الذي أشارت المحكمة إلى أنه قُدم بعد 505 أيام من الموعد النهائي، يعني تجنب إجراء محاكمة جديدة.

كما رُفض ادعاؤه بأنه يعاني من مرض نفسي.