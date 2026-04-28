طهران ترد على فون دير لاين: عقوبات أوروبا انتهاك لحقوق الإيرانيين وليست دفاعا عنها

- صُممت هذه العقوبات لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين العاديين

- هذا لا يؤدي إلا لكشف نفاق الطبقة الحاكمة في أوروبا ومعاييرها المزدوجة بشكل أكبر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن "العقوبات اللاإنسانية" التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده لا علاقة لها بحقوق الإنسان إطلاقا.

جاء ذلك في تدوينة لبقائي على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران في الوقت الحالي.

وأضاف: "صُممت هذه العقوبات لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين العاديين. ولا أحد يأخذ هذه المسرحية الأخلاقية البالية على محمل الجد".

وأردف: "هذا لا يؤدي إلا لكشف نفاق الطبقة الحاكمة في أوروبا ومعاييرها المزدوجة بشكل أكبر، ويسرّع من انحدار أوروبا".

وكانت فون دير لاين قد أكدت في كلمة لها خلال ورشة عمل لأحزاب الاتحاد المسيحي في برلين أن الوقت لا يزال مبكرا لرفع العقوبات عن إيران، مشيرة إلى وجود مبررات مهمة وراء هذه الإجراءات.

وأوضحت أن أحد الأسباب الرئيسية للعقوبات المفروضة على إيران يتعلق "بحقوق الإنسان"، وأن رفعها يتطلب "تغييرا جذريا" في البلاد.