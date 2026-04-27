رئيس وزراء قطر يعزي مدبولي هاتفيا في وفاة والده

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعرب في بداية الاتصال، عن تعازيه ومواساته لرئيس الوزراء في وفاة والده اللواء كمال مدبولي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بمغفرته وواسع رحمته.

جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، مشيعي جنازة اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قدم خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيد، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.