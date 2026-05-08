أكد أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يتقدم بخالص العزاء لزميله محمد شحاتة في وفاة والده.

وشدد اللاعب على صعوبة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد ربيع، في تصريحات على هامش الفعاليات الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»: إن اللاعبين في حالة تركيز شديد، والجميع على قدر المسؤولية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

واختتم: "الزمالك تعوّد على ضغط المباريات في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام بطل الجزائر".

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد 5 يوليو، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيُقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.