رئيس أركان جيش الاحتلال يحذر قواته من مغبة ارتكاب أعمال نهب

وّجه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، تحذيرا إلى قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب، منبّها الى أن المنشورات "المثيرة للجدل" على شبكات التواصل الاجتماعي تُشكّل "خطا أحمر".

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة "هآرتس" بأن جنودا في جنوب لبنان يُشتبه في أنهم نهبوا كميات كبيرة من الممتلكات المدنية، وذلك استنادا إلى شهادات عسكريين وقادة ميدانيين.

ونقل بيان عسكري عن زامير قوله خلال لقائه عددا من الضباط: «ظاهرة النهب، إن وُجدت، معيبة وقد تسيء إلى صورة الجيش الإسرائيلي. وإذا وقعت حوادث كهذه، فسنحقق فيها"، وفق وكالة فرانس برس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل جنودا إسرائيليين يصوّرون أنفسهم وهم يمزحون فيما يلحِقون أضرارا بممتلكات داخل منازل يُرجح أنها في جنوب لبنان.

كذلك أثارت صورة جندي يستخدم مطرقة لتحطيم تمثال للمسيح في قرية دبل بجنوب لبنان، موجة من الإدانات الدولية. وأعلن الجيش الإسرائيلي معاقبة جنديين بعد هذه الواقعة.

على صعيد متّصل، قال زامير: "يجب ألاّ يستخدم المجنّدون وجنود الاحتياط شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لمنشورات مثيرة للجدل أو تشكّل ترويجا ذاتيا. هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه".

وأكد أن "كل من يتجاوزه سيخضع لإجراءات تأديبية"، موضحا أن "تطبيع مثل هذه السلوكيات قد يكون بخطورة التهديدات العملياتية".

وشدّد الجيش في بيان منفصل تلقته وكالة فرانس برس على أنه يعدّ "أي اعتداء على الممتلكات المدنية وأي عمل نهب مسألة بالغة الخطورة".

وأضاف أن أي تقارير عن ممارسات كهذه "تُفحَص بصورة معمّقة"، وأن إجراءات تأديبية وجزائية "من بينها الدعاوى القضائية" يمكن أن تُتخذ في حال توافُر أدلة على صحة هذه الأعمال.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية نفذت "عمليات تفتيش عند المعابر في الشمال أثناء خروج القوات من العمليات"، من دون أن يوضح ما إذا كانت قد عثرت على ما يؤكد حصول نهب.

وأوضحت منظمة "بريكينج ذي سايلنس" - "كسر الصمت" الحقوقية، أن أعمال النهب وسلوكيات مماثلة أصبحت "شائعة جدا" منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2023. لكنها أكدت عدم جمع شهادات من جنود في لبنان.