الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، الاثنين، علي الزيدي، بتشكيل الحكومة، وذلك بعد ترشيح الإطار التنسيقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأعلن الإطار التنسيقي، في بيان، ترشيح الزيدي لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني، تنازلا عن الترشيح لرئاسة الوزراء.

وعقد الإطار التنسيقي في العراق، السبت الماضي، اجتماعاً حاسماً لاختيار مرشح منصب رئاسة الوزراء، بعدما كان قد أجله الجمعة عقب اجتماع في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

ويعقد "الإطار التنسيقي"، الذي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية، اجتماعات متواصلة منذ أسابيع، بهدف حسم مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء، وفق الاستحقاقات الدستورية التي تفرض تقديم اسم المرشح خلال مدة محددة (لا تتجاوز 15 يوماً) بعد انتخاب رئيس الجمهورية.