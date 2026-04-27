شهيدان و3 مصابين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم

أُستشهد فلسطينيان وأُصيب 3 آخرون، الاثنين، بهجمات إسرائيلية شمالي وجنوبي قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

جاء ذلك وفق مصادر طبية ومحلية للأناضول، أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ، فجرا، عملية نسف طالت مباني ومنشآت داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، أستشهد فلسطيني برصاص إسرائيلي في خان يونس، عقب وصوله للمستشفى إثر إصابته التي وقعت شرق منطقة التحلية بالمدينة، خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس.

وفي شمالي القطاع، أُستشهد الشاب الفلسطيني أيهم العمري (18 عاما) برصاص إسرائيلي في منطقة مشروع بيت لاهيا، فيما وصل جثمانه لمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وفي حدث آخر، أُصيب فلسطيني برصاص إسرائيلي في محيط المنطقة ذاتها.

وفي وقت لاحق، أُصيب فلسطينيان إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على أحد المنازل في منطقة تل الذهب غربي مدينة بيت لاهيا، كما اندلع حريق في المكان.

وفي مدينة غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية تزامنا مع إطلاق النار بشكل عشوائي.

وحتى صباح الاثنين، قتلت إسرائيل 817 فلسطينيا وأصابت 2296 آخرين بخروقات اتفاق وقف النار منذ تاريخ سريانه، وفق بيان لوزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.