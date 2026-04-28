إقيال جماهيري كثيف على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، وتزاحمًا كبيرًا على قاعات العرض منذ انطلاق اليوم الأول، في حدث جماهيري يجذب عشاق السينما من مختلف الفئات.

وتوافد الجمهور بأعداد كبيرة على عروض الأفلام، مما أدى إلى امتلاء القاعة بالكامل، واضطرار البعض للانتظار خارجها، خاصة مع جدول عروض مكثف يضم أفلامًا متنوعة من دول مختلفة.

أفلام اليوم في المهرجان

برنامج اليوم شهد عرض مجموعة مميزة من الأفلام القصيرة، التي تنوعت بين الروائي، والوثائقي، والتحريك، وجاءت كالتالي:

العرض الأول:



حلم الإسكندرية (إسبانيا) – 19 دقيقة.



السناجحي (فلسطين) – 15 دقيقة.



قدسية السماء (إيران) – 9 دقائق.



النسور (فرنسا – جنوب أفريقيا) – 15 دقيقة.



حتى شروق الشمس (مصر) – 10 دقائق.



هروب الدجاج (كوريا الجنوبية) – 22 دقيقة.



البرتقالة المُرّة (مصر) – 8 دقائق.



العرض الثاني:



بئر قاري (تشاد) – 5 دقائق.



خطأ أكيد (فرنسا) – 22 دقيقة.



ارحل تبقى الذكرى (قطر) – 15 دقيقة.



احتراق صورة (مصر) – 14 دقيقة.



الأراضي الفارغة (مصر – أمريكا) – 18 دقيقة.



المكان المريح (بيلاروسيا) – 5 دقائق.



سامبا إلى الأبد (البرازيل) – 15 دقيقة.