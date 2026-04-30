السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمدينة السلام

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بمدينة السلام، وجار عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق نشب داخل شقة بسوق النيل بدائرة قسم شرطة السلام أول بمدينة السلام. وبناءً على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت 3 سيارات من القوات إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبيّن نشوب الحريق داخل شقة بعقار مكون من 5 طوابق بمدينة السلام، وتمكنت الأجهزة الأمنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق داخل الشقة وجمع المعلومات والبيانات اللازمة.