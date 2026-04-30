مؤتمر جسور يعيد تعريف المؤهلات المصغرة: عملة المستقبل في سوق العمل

- نقاء: إنشاء الإطار الوطني للمؤهلات والمؤهلات المصغرة لبناء منظومة تعليمية متكاملة بالمعايير الدولية

شهد المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذي انعقد يومي 22 و23 أبريل 2026، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، "جسور عبر الحدود"، تجسيد لمبادرة "نقاء" بإنشاء الإطار الوطني للمؤهلات والمؤهلات المصغرة (Micro-credentials)، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة ومرنة، بما يعكس الطموح في ربط المؤهلات المصرية بالمعايير الدولية وتسهيل حركة الطلاب والمتعلمين عبر الحدود الجغرافية والأكاديمية.

مفهوم الإطار وأهميته في تسهيل التنقل الطلابي

وبحسب بيان، فإن الإطار الوطني للمؤهلات يضع تصنيفا واضحا لمستويات المؤهلات من المستوى الأول (الشهادات الأساسية) حتى المستوى الثامن (الدكتوراه)، مع فتح المجال أمام المؤهلات المصغرة أو الموديولات التدريبية في المستويات من الأول إلى السابع، وحيث كانت هناك مشكلة لدى الطلاب في الانتقال بين المؤسسات التعليمية، سواء داخل مصر أو خارجها، بسبب غياب معيار موحد يضمن معادلة المؤهلات والساعات الدراسية، فإن الإطار الوطني يقدم حلا لهذه المشكلة.

وبدلا من أن يضطر الطالب إلى إعادة دراسة مواد سبق أن اجتازها، يتيح له الإطار الاعتراف بما أنجزه سابقا واستكمال مساره التعليمي من حيث توقف.

وأعلن الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة، عن إطلاق السجل الوطني للمؤهلات المصرية إلكترونيا، ليضم المؤهلات الكاملة الجامعية والمصغرة على حد سواء، مما يسهل عملية التحقق والاعتراف الدولي بالمؤهلات المصرية.

المؤهلات المصغرة.. عملة المستقبل في سوق العمل

تُعد المؤهلات المصغرة، بحسب تعريف المؤتمر، "عملة المستقبل" في سوق العمل؛ فهي شهادات تعليمية قصيرة المدى تركز على اكتساب مهارة محددة -مثل البرمجة أو تحليل البيانات أو إدارة الطاقة- في وقت قصير وبشهادة معتمدة.

وعلى عكس البرامج الأكاديمية التقليدية الطويلة، تمنح هذه المؤهلات المتعلم مرونة كبيرة في اختيار ما يناسب احتياجاته المهنية دون الالتزام ببرنامج دراسي شامل؛ فقد أصبحت هذه المؤهلات أداة ضرورية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة في عصر التحول الرقمي، فالمتعلم يمكنه أن يبدأ بمؤهلات مصغرة في مجال ما، ثم تتراكم هذه المؤهلات تدريجيا حتى تؤهله للحصول على شهادة أو درجة أكاديمية كاملة، وهذا النهج التراكمي يُعطي المتعلم حرية أكبر في إدارة وقته وميزانيته، ويُتيح له الجمع بين العمل والدراسة.

التعلم مدى الحياة.. من شعار إلى ممارسة فعالة

لم يعد التعلم مدى الحياة مجرد شعار يُردد، بل أصبح ضرورة تفرضها تحولات العصر وتسارع إيقاع سوق العمل، وكما يحثنا ديننا الحنيف على طلب العلم من المهد إلى اللحد، تتعزز اليوم أهمية هذا المبدأ بوصفه ركيزة أساسية لضمان استمرارية الفرد وقدرته على المنافسة المهنية.

وفي هذا السياق، تبرز المؤهلات المصغرة كأداة مرنة وفعالة تواكب هذه المتغيرات؛ فهي تتيح لأصحاب الخبرة تطوير مهاراتهم بما يتلاءم مع التحول الرقمي المتسارع، كما تمنح الخريجين الجدد فرصة لسد الفجوة بين المعارف الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الفعلية.

وأولى المؤتمر الدولي الثامن هذا التوجه اهتماما لافتا، حيث ركز على تعزيز التعلم المستمر عبر محاور متعددة، من أبرزها بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال لضمان توافق هذه المؤهلات مع احتياجات الشركات، والاعتراف بنواتج التعلم المكتسبة خارج الأطر التعليمية التقليدية، إلى جانب دعم مرونة المسارات التخصصية وتيسير تنقل الطلاب والخريجين عبر الحدود.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن مؤتمر "جسور عبر الحدود" يُجسد رؤية استباقية لبناء مجتمع تعليمي مرن ومتكيف، فالإطار الوطني للمؤهلات والمؤهلات المصغرة لا يُسهل التنقل الطلابي فحسب، بل يُرسخ مبدأ التعلم مدى الحياة كخيار استراتيجي لكل فرد يسعى للتميز، وفي ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة، يظل الاستثمار في مثل هذه المبادرات استثمارا في المستقبل، يضمن للأفراد والمؤسسات والدولة قدرة على التكيف والإبداع والمنافسة في عالم يتغير باستمرار.



