قال وزير السياحة والآثار الفلسطيني، هاني الحايك، إن حركة السياحة والطيران تعتمد على نقطتين هما مطار بن جوريون، وجسر الملك حسين، واللذان يشهدان حاليا توقفا تاما عن زيارة الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لـ القاهرة الإخبارية، مساء الخميس، أن حركة الطيران والوصول من الجانب الأردني أو من الداخل توقفت، لافتا إلى أن الإحصائيات الحالية تشير إلى «الرقم صفر» فيما يخص الزيارات الوافدة إلى المواقع والأراضي الفلسطينية سواء عبر الأردن أو مطار بن جوريون.

وأوضح أن واقع السياحة الفلسطينية يعاني من أزمات متراكمة بدأت بجائحة كوفيد في الفترة من 2019 حتى 2022، منوها أن القطاع لم يتعاف سوى لخمسة أو ستة أشهر فقط قبل أن تبدأ أحداث أكتوبر التي امتدت تداعياتها لأكثر من سنتين ونصف وما تزال قائمة.

وأضاف أن دخول في الحرب الإيرانية- الأمريكية الإسرائيلية، والحرب على لبنان أثرت بشكل مباشر و «غير مسبوق» على جميع المرافق السياحية، مثل توقف المطاعم، والصناعات الحرفية، والمتاجر، مؤكدا أن الفنادق والمناطق الأثرية باتت فارغة من الزوار وسط «دمار كامل» للمنظومة السياحية.

وأكد أن التقديرات تشير إلى خسائر يومية تتجاوز الـ 3 ملايين دولار، وذلك جراء تعطل قطاع السياحة في فلسطين نتيجة الحروب في المنطقة.



