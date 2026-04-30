كاف يعلن دعمه لإنفانتينو في انتخابات فيفا

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، دعمه الكامل لإعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي للعبة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخميس، عبر موقعه الإلكتروني، في بيان رسمي، أنَّ الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس مجلس الإدارة، عقد اجتماعًا، الأربعاء، مع رؤساء وممثلي الاتحادات الـ 54 الأعضاء في كاف عشية تنظيم المؤتمر الـ 76 لفيفا في مدينة فانكوفر الكندية، من أجل التشاور على موضوع دعم إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد كاف أنَّ أعضاءه اتفقوا بالإجماع مع موتسيبي على دعم إنفانتينو، من أجل إعادة انتخابه رئيسًا لـ فيفا في ولاية جديدة من 2027 حتى 2031.

وبعد حصوله على تأييد كافة أعضاء كاف في الانتخابات المقبلة، يحاول إنفانتينو كسب المزيد من الدعم من الاتحادات القارية الأخرى، لإعادة انتحابه لولاية رئاسية جديدة ورابعة، بعدما تولى هذا المنصب عام 2016، خلفًا لمواطنه جوزيف سيب بلاتر، الرئيس السابق.