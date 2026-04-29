جندي أمريكي ينفي تهمة استخدام معلومات سرية لتحقيق أرباح عبر منصة مراهنات سياسية

دفع جندي في القوات الخاصة الأمريكية ببراءته يوم الثلاثاء من تهم تتعلق باستخدام معلومات سرية حول مهمة عسكرية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، من أجل تحقيق أرباح تجاوزت 400 ألف دولار عبر منصة التوقعات "بوليماركت".

ودخل جانون كين فان دايك /38 عاما/ في جلسة محكمة اتحادية في مانهاتن بعد توجيه اتهامات له باستخدام غير قانوني لمعلومات حكومية سرية لتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى سرقة معلومات غير متاحة للعامة والاحتيال في السلع والاحتيال الإلكتروني، وإجراء معاملات مالية غير قانونية.

وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 250 ألف دولار، مع فرض قيود على سفره داخل أجزاء من ولايات نيويورك ونورث كارولاينا وكاليفورنيا، إضافة إلى تقييد تنقلاته بين هذه المناطق.

وقال الادعاء إن الأدلة في القضية ستشمل بيانات مستخلصة من أوامر استدعاء هيئة المحلفين، وسجلات منصات العملات الرقمية، وأوامر تفتيش، وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.