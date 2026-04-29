وزير الحرب الأمريكي يطالب بصياغة نسخة جديدة من الناتو تعيده إلى جذوره القتالية

دعا وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء، إلى إعادة صياغة نسخة جديدة من حلف "الناتو" تعيده إلى جذوره القتالية مع تحمل الحلفاء مسئولياتهم.

ونقلت وكالة سبوتنيك، عن هيجسيث اليوم الأربعاء، قوله: "تقاسم الأعباء يعد جزءا محوريا من استراتيجيتنا في منطقة الشرق الأوسط، وبإمكان حلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط بذل الكثير لتعزيز مصالحنا المشتركة".

وذكر الوزير الأمريكي، أن "إسرائيل حليف نموذجي أثبت أنه يمتلك القدرة والرغبة في القتال جنبا إلى جنب مع قواتنا"، منوها بأن الولايات المتحدة "تواجه بيئة معقدة من التهديدات في ميادين العمليات المختلفة".

وشدد على أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعيد قاعدة التصنيع الدفاعي إلى وتيرة الحرب وتعيد بناء جيش يفتخر به الأمريكيون"، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: "حققنا أشكالا من النجاح العسكري في إيران خلال أسابيع فقط، والرئيس ترامب مصمم على عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وأمس الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.

وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.



