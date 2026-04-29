أمريكا: الملك تشارلز يصل إلى موقع النصب التذكاري لضحايا أحداث 11 سبتمبر

بدأ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا رحلتهما إلى مدينة نيويورك، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى النصب التذكاري الوطني لضحايا أحداث 11 سبتمبر، حيث يعتزمان تأبين ضحايا هجمات 2001 خلال مراسم لوضع إكليل من الزهور.

وتعد هذه الزيارة جزءا من جولة مزدحمة عبر المدينة في منتصف رحلة الزوجين الملكيين إلى الولايات المتحدة التي تستمر 4 أيام للاحتفال بمرور 250 عاما على استقلال أمريكا. وهذه أول رحلة يقوم بها ملك بريطانيا إلى مدينة نيويورك منذ زيارة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2010.

وكان من المقرر أن يلتقي الملك والملكة عند النصب التذكاري مع المستجيبين الأوائل وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر. ومن المتوقع أيضا أن يحضر عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني وشخصيات بارزة أخرى المراسم التي تأتي قبل الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات.