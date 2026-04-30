الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة بين أمريكا وإيران إذا لزم الأمر

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، استعداد روسيا للمساهمة في حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران إذا لزم الأمر.

وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا، إذا لزم الأمر، وإذا كان هناك طلب، مستعدة للمساهمة في حل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. وللأسف، لا جدوى الآن من الحديث عن الطلب"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف بيسكوف أن مشاركة روسيا في هذه العملية يجب أن تكون مطلوبة من جميع الدول.

يشار أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير، أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة في 8 أبريل الجاري، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.