رئيس الوزراء البريطاني: الرد على هجوم لندن يجب أن يكون سريعا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، إن رد العدالة الجنائية على الهجوم الإرهابي المشتبه فيه بشمال لندن يجب أن يكون "سريعا وواضحا"، في الوقت الذي جرى الإعلان فيه عن تمويل إضافي لزيادة التدابير الأمنية للمجتمعات اليهودية.

وأضاف ستارمر، أنه يتعين على الحكومة والجهات المعنية "التعاون بسرعة كبيرة" لاتخاذ التحرك الضروري بعد طعن شخصين في منطقة جولدرز جرين أمس الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وحالة الضحيتين، 34 عاما و 76 عاما، مستقرة.

وألقي القبض على رجل "45 عاما" قالت الشرطة إنه بريطاني صومالي المولد، عقب الحادث أمس الأربعاء.

وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن المشتبه به جاء إلى المملكة المتحدة "بشكل غير قانوني، عندما كان طفلا".

وأعلنت الحكومة تخصيص 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة وتعزيز تدابير الحماية حول المعابد والمدارس والمراكز المجتمعية، اليهودية، بعد واقعة طعن وإصابة يهوديين أمس الأربعاء.