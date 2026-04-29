أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل إصابة نجمه المصري محمد صلاح، مؤكدًا اقتراب عودته للمشاركة في المباريات قبل نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله أثناء اللقاء.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أن الإصابة عبارة عن شد عضلي خفيف، ولا تمثل أي خطورة على حالته الصحية.

وأوضح النادي، في بيانه، أن محمد صلاح من المتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل ختام الموسم الجاري، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية رحيله عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.