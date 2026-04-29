وزير الخارجية التركي: يجب البحث عن بدائل لمضيق هرمز

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إلى أهمية البحث عن بدائل لمضيق هرمز المغلق.

وجاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الشئون الأوروبية والدولية النمساوية بيات مينل-رايزينجر، في العاصمة النمساوية فيينا، قائلا: "نحن ندعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ونرحب بها"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن "وقف إطلاق النار الحالي مهم، ولكن الأهم من وجهة نظرنا هو عدم العودة إلى الحرب"، مضيفا أن تركيا ترى أن "الملفات التي يتم بحثها بين الطرفين كثيرة وصعبة، ولذلك فإن فترة الأسبوعين لن تكون كافية"، مشددا على ضرورة تمديد فترة التفاوض.

وتابع: "نعتقد بأن الأيام القليلة المقبلة هي بالغة الأهمية وحرجة.. ونحن ندعم ونثق بدور الوساطة الذي تقوم بها باكستان".

وأمس الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.