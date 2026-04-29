مسئول أمريكي: ترامب ناقش مع مسئولين في قطاع النفط حصار موانئ إيران لعدة لأشهر

أفاد مسئول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع مسئولين في قطاع النفط، احتمال أن تواصل الولايات المتحدة حصار موانئ إيران لعدة أشهر.

وقال المسئول في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن المشاركين في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بحثوا في الإجراءات التي اتخذها ترامب لإراحة أسواق النفط العالمية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواصلة الحصار البحري الحالي لأشهر في حال لزم الأمر، والحد من تداعياته على المستهلكين الأمريكيين.

في سياق متصل، قفزت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا بأكثر من 5% اليوم الأربعاء عقب تقرير إعلامي أفاد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.

جاء ذلك بعد أن حذرت إيران من "عمل عسكري لم يسبق له مثيل" ردا على استمرار الولايات المتحدة في احتجاز السفن المرتبطة بها، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على الموانئ الإيرانية في محاولة لإجبار طهران على الاستسلام.



