المستشار الألماني تعليقا على استطلاعات رأي: آخذ حالة الاستياء على محمل الجد

يرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن حالة الاستياء الكبيرة الحالية من أداء الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في استطلاعات الرأي ليست أمرا غير معتاد.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لقناة "إيه آر دي" الألمانية: "آخذ حالة الاستياء على محمل الجد بالطبع.. لكنها ظاهرة شهدتها حكومات أخرى أيضا"، موضحا أنه بعد فترة معينة تظهر خيبة أمل وانتقادات، وفي الائتلاف قد تحدث أيضا بعض الاختلالات.

وقال ميرتس، في إشارة إلى اثنين من أسلافه في المنصب: "انظروا إلى العام الأول من حكم هيلموت كول، وانظروا إلى العام الأول من حكم جيرهارد شرودر".

وأضاف أن هناك دائما أوقاتا صعبة وتقلبات صعودا وهبوطا، مؤكدا أنه يحاول استخلاص استنتاجات من ذلك.

وقال: "وأفضل استنتاج سيكون إثبات أننا في هذا الائتلاف قادرون على التصرف والعمل واتخاذ قرارات مواكبة للتطورات".

وفي استطلاع حديث أجري بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج"، أعرب 76% من المشاركين، عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة.

وعن سؤال حول ما إذا كان مستعدا لطرح مسألة الثقة في البرلمان الألماني في حال استمرار الخلاف داخل الائتلاف، قال ميرتس: "هذا سؤال لا يتعين علي أن أتعامل معه اليوم.. إنه خيار متاح دائما لكل مستشار، لكنه خيار لا أرى في الوقت الراهن أي مبرر للتفكير فيه".

وفي ظل الجدل المتزايد حول عدد من تصريحاته مؤخرا، قال ميرتس، إنه لا يرغب في التحدث بطريقة مبهمة لإرضاء الجميع، موضحا أن هذا ليس أسلوبه في التواصل، معترفا بأنه "يتحمل بذلك من حين لآخر قدرا معينا من المخاطرة".

وقال: "لكنني أعتقد في المقابل أن كثيرا من الناس في هذا البلد يريدون أن يعرفوا ما يفكر فيه ساستهم، وأنا أحاول التعبير عن ذلك بطريقتي".

ودافع ميرتس، عن خفض الدعم الحكومي لشركات التأمين الصحي القانوني ضمن حزمة التقشف الخاصة بنفقات الصحة.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير المالية وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبايل، على أن تسهم أيضا أنظمة التأمين الصحي والتقاعد والرعاية في تحقيق ضبط المالية العامة.

وقال: "لدينا إنفاق اجتماعي يتزايد بقوة، ويجب أن نضع له حدودا في وقت ما".

كما برر ميرتس، خطط الائتلاف لفرض رسم على المشروبات المحلاة مثل الليمونادة والكولا، مشيرا إلى أن ذلك ليس ضريبة عامة على السكر بل "رسم على مشروبات معينة نراها حاليا بشكل نقدي للغاية".

وفيما يتعلق بخطط إصلاح ضريبة الدخل، أعرب ميرتس، عن رفضه لزيادة الأعباء على أصحاب الدخل المرتفع، مشيرا إلى أن العبء بالفعل مرتفع على العمال المهرة والطبقة المتوسطة.

وقال: "لن أناقش مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي مزيدا من التشديد"، مضيفا أن النقاش يجب أن يركز بدلا من ذلك على خفض الدعم وبعض المساعدات المالية.