ماليزيا تعتزم بدء إنتاج الديزل الحيوي بي 15 الشهر المقبل

ذكرت تقارير إخبارية، أن الحكومة الماليزية قررت بدء إنتاج الديزل الحيوي (بيو ديزل) المعروف باسم بي 15 في 15 محطة عاملة بالبلاد اعتبارا من أول يونيوالمقبل، كجزء من جهود خفض أسعار الديزل في ماليزيا.

يذكر أن بي 15 يعني أن اللتر يتكون من 15% زيت نخيل و85 ديزل بترولي.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن أحمد زاهيدي حميدي نائب رئيس الوزراء الماليزي، القول إن مزيج الديزل الحيوي سيبدأ بإضافة زيت النخيل بنسبة 15% ثم ستتم زيادة النسبة إلى 20%، وخلال عامين أو ثلاثة أعوام قد تصل النسبة إلى بي 50.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أنه ستتم زيادة نسبة زيت النخيل في الوقود الحيوي تدريجيا حتى لا يتأثر سعر الوقود بأي تغيير في أسعار زيت النخيل العالمية.

وتعتزم ماليزيا استخدام المنتجات الثانوية لإنتاج زيت النخيل وحمأة زيت النخيل في إنتاج الديزل الحيوي.

وذكرت صحيفة "ذا ستار"، أن وقود الديزل الحيوي خضع لاختبارات تقييمية لتحديد مدى ملاءمته للاستخدام في المركبات، ويتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق استقرار أسعار الديزل وخفضها على المدى الطويل.

يذكر أن ماليزيا أعلنت في الشهر الماضي اعتزامها "تحسين ومراجعة" سياستها الوطنية للوقود الحيوي، وسترفع نسبة زيت النخيل في الوقود الحيوي تدريجيا من 10% إلى 15%.