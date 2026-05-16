حسين عبد اللطيف: لعبنا بأسلوب هجومي أمام تونس وأبو العز غير جاهز

كشف حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا، كواليس الفوز المهم الذي حققه الفراعنة أمام منتخب تونس، في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا للناشئين، موضحًا سبب عدم الدفع بالمهاجم أمير أبو العز بشكل أساسي.

وفاز المنتخب الوطني للناشئين، مواليد 2009، على نظيره التونسي بنتيجة 2 – 1، في المواجهة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم، السبت، على ملعب محمد السادس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في النسخة رقم 16 من كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

وقال حسين عبد اللطيف في تصريحات عقب المباراة: «أحمد الله على الفوز وعلى توقيت الهدف.. لعبنا في أجواء صعبة، ونحن المنتخب الوحيد الذي خاض مباراتيه الأولى والثانية في الساعة الثانية ظهرًا».

وأضاف: «سيطرنا بشكل كامل على المباراة الأولى أمام إثيوبيا وأهدرنا عددًا من الفرص المحققة، وبعدها تابعنا منتخب تونس، وهو منتخب مميز جدًا وقدم مباراة كبيرة أمام المغرب، لذلك استعددنا جيدًا وهيأت اللاعبين بأفضل صورة».

وأوضح: «لعبنا بأسلوب هجومي واعتمدت على مهاجمين صريحين منذ بداية المباراة، لأن هدفنا الوحيد كان تحقيق الفوز، والمواجهة المقبلة أمام المغرب لن تكون سهلة، لأنه منتخب كبير وحامل اللقب ومستضيف البطولة، لكننا سندخل المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز».

وتطرق للحديث عن مشاركة المهاجم أمير أبو العز، لاعب فريق مونزا الإيطالي، بقوله: «أمير أبو العز انضم للمنتخب بشكل متأخر جدًا في آخر معسكر، لذلك لم تتح لنا الفرصة لتهيئته بدنيًا، وغاب عن المباراة الأولى، واليوم دفعت به كبديل في آخر 20 دقيقة، وشاء الله أن يسجل هدف الفوز بمساندة زميله زياد سعودي الذي قدم مباراة مميزة».

ورغم تقدم المنتخب التونسي بهدف منصف ثابتي في الدقيقة 11 من علامة الجزاء، فقد أدرك منتخب مصر التعادل في الدقيقة 42 عن طريق ضربة جزاء أيضاً، نفذها محمد جمال بنجاح، وتمكن البديل أمير أبو العز من ترجيح كفة "الفراعنة" عند الدقيقة 89، مانحاً فريقه أول فوز له في البطولة.

بهذه النتيجة، فقد رفع منتخب مصر، بقيادة مديره الفني، حسين عبداللطيف، رصيده إلى 4 نقاط، تصدر بها ترتيب هذه المجموعة، في انتظار مواجهة منتخب المغرب أمام إثيوبيا.