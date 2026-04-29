لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تعيين وورش رئيسا لمجلس الاحتياط الفيدرالي

وافقت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تعيين كيفن وورش رئيسًا لمجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" خلفا لجيروم باول، الذي يتعرض لانتقادات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب رفضه تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة الرئيسية وفقا لرغبة ترامب.

جاء التصويت لصالح وورش بنتيجة 13 صوتا مقابل 11، حيث صوت جميع أعضاء اللجنة الجمهوريين لصالح التعيين، بينما عارضه جميع الأعضاء الديمقراطيين.

وفي حين كان وورش مسئولا رفيع المستوى في مجلس الاحتياط الفيدرالي في السابق، فإنه كان من أشد منتقدي المجلس وقيادة باول له. وقد وصف ارتفاع التضخم إلى 9.1% في عام 2022 بأنه أكبر خطأ سياسي ارتكبه البنك المركزي الأمريكي خلال 4 عقود. ومن المرجح ألا يتم تصويت مجلس الشيوخ ككل على تعيينه حتى الشهر المقبل، ولكن قد يتم تثبيته قبل انتهاء ولاية باول كرئيس للمجلس في 15 مايو.

وقال تيم سكوت، السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا ورئيس اللجنة، إن وورش "خبيرٌ في المعارك"، مضيفا "من الأهمية بمكان أن نكسر قيود سياسات بايدن (الرئيس الأمريكي السابق) الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر في جميع أنحاء البلاد".

في المقابل انتقدت إليزابيث وارين، السيناتور الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، لجنة الخدمات المصرفية لتصويتها لصالح تعيين وورش. وقالت إن هذا "سيقرب الرئيس (ترامب) خطوة أخرى من إتمام محاولته غير القانونية للسيطرة على مجلس الاحتياط الفيدرالي وتحفيز الاقتصاد بشكل مصطنع"، مشيرة إلى مساعي ترامب لإقالة ليزا كوك، المحافظ بمجلس الاحتياط ، والتحقيق مع باول رئيس المجلس.