تلقى نادي النصر السعودي ضربة قوية في صراع لقب دوري روشن السعودي، بعد خسارته أمام نادي القادسية السعودي بنتيجة 3-1، في الجولة 31 من المسابقة، مساء الأحد.

وجاءت هذه الهزيمة لتوقف سلسلة مميزة للنصر، بعدما حقق 16 انتصارًا متتاليًا في الدوري، و20 فوزًا في مختلف البطولات، ليشتعل الصراع على اللقب في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ورغم التعثر، أظهر كريستيانو رونالدو قائد وهداف النصر روحًا قتالية، موجّهًا رسالة تحفيزية قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الهلال السعودي، حيث كتب عبر حسابه على منصة "X": "مهمة واحدة.. نواصل العمل سويًا".

وقبل 3 جولات من النهاية، يتصدر النصر جدول الترتيب بفارق 5 نقاط، مع إمكانية تقلص الفارق إلى نقطتين في حال فوز الهلال على الخليج في المباراة المؤجلة.

ولم يعد مصير اللقب بيد النصر وحده، بعدما أصبح مرتبطًا بنتائج الهلال، خاصة مع اقتراب مواجهة الديربي الحاسمة بين الفريقين في الجولة المقبلة.

ويحتاج النصر إلى حصد 7 نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية لضمان التتويج، بينما يملك الهلال فرصة خطف اللقب حال تحقيق الفوز في جميع مبارياته، وعلى رأسها مواجهة النصر المنتظرة.

وتتجه الأنظار إلى رونالدو، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في الديربي، خاصة أن أرقامه أمام الهلال لا تصب في صالحه، إذ خاض 9 مواجهات سابقة، فاز في واحدة فقط، مقابل 3 تعادلات و5 هزائم.

ويأمل النجم البرتغالي في قيادة النصر لتحقيق لقب الدوري، ليكون أول ألقابه الكبرى مع الفريق منذ انضمامه إليه قبل عدة سنوات.