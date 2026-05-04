جوارديولا عن مستقبله مع مانشستر سيتي: لا أعلم إن كنت سأرحل وما زلت أملك الطاقة

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن موقفه من الاستمرار مع مانشستر سيتي، في ظل تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لم يحسم قراره حتى الآن.

ويمتد عقد جوارديولا مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2027، وسط تكهنات برغبته في خوض تجربة تدريب المنتخبات، خاصة مع ارتباط اسمه بقيادة منتخب إيطاليا في إحدى البطولات الكبرى.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية إنه ما زال يشعر بالطاقة والدافع للعمل، موضحاً أن البيئة داخل النادي لعبت دوراً كبيراً في استمراره طوال السنوات الماضية، رغم عدم تأكده من مستقبله.

وأضاف أن استقرار الفريق وثبات مستواه يعودان إلى منظومة متكاملة تشمل التكتيك واللاعبين والإدارة، وهو ما ساهم في تواجد النادي بشكل دائم في بطولة دوري أبطال أوروبا والمنافسة على الألقاب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الفريق تغييرات محتملة، حيث تشير تقارير إلى إمكانية تولي المدرب إنزو ماريسكا المهمة في حال رحيل جوارديولا، بينما أعلن عدد من اللاعبين مثل برناردو سيلفا وجون ستونز مغادرتهم النادي مؤخراً.

ومنذ توليه تدريب مانشستر سيتي في عام 2016، قاد جوارديولا الفريق لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، جعلت هذه الفترة الأنجح في تاريخ النادي، كما عزز مكانته كأحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم.