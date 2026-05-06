السعودية والأردن تبحثان استمرار التنسيق والتشاور بشأن الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، هاتفيًا، اليوم الثلاثاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بالنسبة للأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، تلقى اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي ، وجرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن.

وأمس تعرضت الإمارات لعدوان إيراني غاشم، بالصواريخ والمسيرات، ما أدى لوقوع أضرار وإصابة 3 وافدين من الجنسية الهندية، بحسب بيانات رسمية.

ويعتبر ذلك هو الهجوم الأول منذ 10 أبريل الماضي، بعد أن شهدت الإمارات ودول الخليج والأردن عدواناً إيرانياً، منذ 28 فبراير ، طال مواقع مدنية ما أدى لضحايا مدنيين وتعطل قطاعات الطاقة والملاحة الجوية والبحرية.