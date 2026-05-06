وكالة إندونيسية: أكثر من 65 % من الساحل الشمالي لجاوة يواجه التآكل

أفادت الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والابتكار بأن أكثر من 65% من الساحل الشمالي لجزيرة جاوة يعاني من التآكل الناجم عن التطور الصناعي الضخم والهبوط السريع للأراضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأشار مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع للوكالة إلى أن 8ر65 % من الساحل الشمالي، المعروف باسم بانتورا، قد تعرض للتآكل بين عامي 2000 و2024.

ويتجاوز هذا الفقدان بشكل كبير معدل تراكم الأراضي، الذي لا يتجاوز 2ر34 % وفقا لأحدث بيانات الوكالة.

وأوضح توباجوس سوليهودين العالم لدى الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والابتكار اليوم أن التركيبة الجيولوجية للمنطقة، التي تتكون أساسا من رواسب غير متماسكة، تجعل الخط الساحلي عرضة بشكل كبير للانضغاط والانجراف.