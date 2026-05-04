وزير الخارجية الألماني: إيران مرساة استراتيجية

- فاديفول يبحث تعزيز التعاون مع اليونان خلال زيارة رسمية

توجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، صباح اليوم الاثنين إلى اليونان؛ لإجراء محادثات سياسية حول زيادة التعاون في مجال التسلح، وتعميق التعاون الاقتصادي، وتوسيع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي فاديفول، في العاصمة أثينا، رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية جيورجوس جيرابيتريتيس.

ومن المتوقع أن يكون أيضا لمسألة تأمين مضيق هرمز، بعد التوصل المرتقب إلى وقف دائم لإطلاق النار في حرب إيران، دور في المحادثات.

وتمتلك اليونان واحدة من أكبر أساطيل الشحن في العالم، وتتأثر بشكل خاص بأي إغلاق لهذا الممر البحري الحيوي.

وقبل مغادرته، أشاد فاديفول باليونان -الشريكة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) - واصفا إياها بأنها "مرساة استراتيجية" في جنوب شرق أوروبا.

وقال: "ألمانيا واليونان تقتربان أكثر من بعضهما البعض من أجل أوروبا تحمي مصالحها وتدافع عن قيمها وتظل قادرة على التحرك في عالم يزداد صعوبة".

ويعتزم فاديفول أيضا تعميق التعاون في مجال الدفاع، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات المشتريات المشتركة للمعدات العسكرية والتمويل الأوروبي.

وتشهد اليونان حاليا عملية تحديث واسعة لقواتها المسلحة، لكنها تتعاون بشكل وثيق وأساسي مع فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان ميتسوتاكيس قد جدد، قبل أسبوع، اتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقعة منذ عام 2021 مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدة خمس سنوات إضافية، وتشمل أيضا ضمانة دعم من فرنسا لليونان، ووصف رئيس الوزراء اليوناني ذلك بأنه "يوم تاريخي".

ومن المقرر أن يتفقد فاديفول، خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا، أيضا حوض بناء السفن في سكارامانجاس، وهو الأكبر في شرق البحر المتوسط، والذي أبرمت معه شركة "تيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية للأنظمة البحرية اتفاقا لتحديث أربع غواصات.

كما ستتناول المحادثات السياسية توسيع الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى ست دول من غرب البلقان المجاورة لليونان، منذ سنوات عديدة، إلى الانضمام للاتحاد، كما تسعى أوكرانيا أيضا للحصول على العضوية.

وقال فاديفول إنه ينبغي تقديم "آفاق موثوقة" لجميع هذه الدول للانضمام، مشيرا إلى أن لليونان دورا خاصا في هذا السياق، حيث ستتولى خلال "مرحلة حاسمة" رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2027.