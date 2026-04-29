 ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يستعرضان التأثيرات الأمنية والاقتصادية للأوضاع في المنطقة
الأربعاء 29 أبريل 2026 9:29 م القاهرة
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يستعرضان التأثيرات الأمنية والاقتصادية للأوضاع في المنطقة

الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 8:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 8:30 م

استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأوضاع الراهنة في المنطقة وتأثيرها أمنيا واقتصاديا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن بن سلمان تلقى اتصالًا هاتفيًا من كارني جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات".

وأضافت "أن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الكندي "استعرضا خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي".

وتشير التطورات السياسية في أوائل عام 2026 إلى موقف كندي نشط تجاه التوترات بين إيران ودول الخليج، يركز على خفض التصعيد ودعم الحلفاء، مع تسجيل التطورات التالية بناءً على تقارير مارس وأبريل 2026.


