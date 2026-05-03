مايكل كاريك: صلاح أحد أفضل من لعبوا في الدوري الإنجليزي على الإطلاق

أشاد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يُعد واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بسبب الإصابة، في غياب يمثل خبرًا إيجابيًا لجماهير مانشستر يونايتد، بالنظر إلى سجله التهديفي المميز أمام الفريق.

وأشار كاريك إلى أن صلاح سيغادر ليفربول بنهاية الموسم، بعد مسيرة استثنائية امتدت لتسع سنوات على ملعب «أنفيلد»، ساهم خلالها في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وإنهاء انتظار دام 30 عامًا لحصد لقب الدوري الإنجليزي.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: «أكن له كل الاحترام لما حققه. كان من الصعب علينا أحيانًا مشاهدته وهو يقدم هذا المستوى أمامنا أو ضدنا، لكن لا يمكن إلا الإشادة بما قدمه لليفربول وللدوري الإنجليزي ولثبات مستواه على مدار سنوات طويلة».

وأضاف: «في كرة القدم، كل شيء له نهاية في مرحلة ما، وهو لن يشارك في المباراة، لكن نتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم».

ورغم غياب صلاح، شدد كاريك على قوة ليفربول، مؤكدًا أن الفريق لا يعتمد على لاعب واحد.

وأوضح: «لن أقول إننا سعداء بغيابه، فهم يمتلكون فريقًا قويًا وعناصر مميزة، لكن محمد صلاح يظل واحدًا من أفضل من لعب في هذا الدوري على الإطلاق».

وكان صلاح قد تعرض لإصابة خلال مواجهة كريستال بالاس في الجولة الماضية، ما أثار الشكوك حول نهاية موسمه مبكرًا، إلا أن آرني سلوت، مدرب ليفربول، أكد أن اللاعب بات قريبًا من العودة قبل نهاية الموسم.