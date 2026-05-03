الزمالك يوفر 25 حافلة مجانية لجماهيره في مباراة سموحة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير 25 حافلة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد الجيش ببرج العرب، لحضور مباراة سموحة المقبلة ضمن المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيكون التجمع أمام البوابة رقم 7 بالنادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق الحافلات في الثانية ظهرًا إلى برج العرب.

ويُشترط على كل مشجع اصطحاب بطاقة «Fan ID» وتذكرة المباراة، لتسهيل إجراءات الدخول إلى الملعب.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.